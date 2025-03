Grote brand in Leeuwarden, brandweer Burgum ook opgeroepen

regionaal za 1 maart 2025, 22:33

LEEUWARDEN - In het centrum van Leeuwarden woedde zaterdagavond een grote uitslaande brand in uitgaansgelegenheid Zayn Nightlife aan het Ruiterskwartier. Vanwege de omvang van de brand is opgeschaald tot 'zeer grote brand' en is ook de brandweer van Burgum opgeroepen om assistentie te verlenen bij de bestrijding van het vuur.

Situatie escaleerde snel

De brand, die eerder op de avond uitbrak, heeft zich inmiddels uitgebreid naar naastgelegen panden. Er is sprake van hevige rookontwikkeling in de omgeving. De brandweer heeft besloten het pand niet meer van binnenuit te bestrijden en richt zich nu op het blussen vanaf de buitenzijde. Met behulp van een drone probeert de brandweer beter zicht te krijgen op de brandhaard en verspreiding.

Evacuaties en gewonden

Meerdere omliggende gebouwen zijn ontruimd. Het exacte aantal geëvacueerde panden is volgens een woordvoerder van de brandweer nog niet bekend. Ongeveer vijf personen hebben rook ingeademd. Getuigen melden verder dat meerdere bewoners met hun huisdieren op de Nieuwestad staan, nadat zij hun woningen hebben moeten verlaten.

NL-Alert verzonden

De hulpdiensten hebben een NL-Alert verzonden waarin bewoners en bezoekers van het centrum wordt opgeroepen uit de rook te blijven en ramen en deuren gesloten te houden.

Geannuleerd feest

In Zayn Nightlife stond voor zaterdagavond een 'Back to the 90's'-feest gepland, dat om 23:00 uur zou beginnen met optredens van Nylez, DJ Punish, DJ Noque en DJ Avi. Dit evenement kan vanwege de brand uiteraard geen doorgang vinden.

Bij de brand werden meerdere brandweerploegen uit de omgeving van Leeuwarden ingezet.

FOTONIEUWS