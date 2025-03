Zeearend in Alde Feanen legt eerste ei van broedseizoen

regionaal zo 2 maart 2025, 10:40

EARNEWALD - Het zeearendpaar in Nationaal Park De Alde Feanen heeft vrijdag 28 februari om 18.10 uur het eerste ei van het broedseizoen 2025 gelegd. Dit is het negende opeenvolgende broedseizoen voor dit koppel in het gebied.

"Het was best wel spannend of de webcam online zou gaan, voordat er een eerste ei werd gelegd. Tja... en dat is dus niet gelukt! Vrouw zeearend was niet van plan om te wachten op hetgeen door mensen was gepland," aldus natuurgids Andries Dijkstra van It Fryske Gea.

Het zeearendpaar was sinds november en december 2024 al bijna dagelijks actief bij hun nest in de zomerpolder, voorbereidingen treffend voor het nieuwe broedseizoen. Rond 20 februari was de nestkom al volledig gestoffeerd.

Steeds vroeger een ei

Uit eerdere jaren is bekend dat een eventueel tweede ei meestal drie tot vier dagen na het eerste wordt gelegd, waarna het broedproces echt begint. De ervaring leert dat het moment van eileg steeds vroeger in het seizoen plaatsvindt - vorig jaar was dit op 5 maart, in 2023 op 2 maart.

Het vrouwtje is naar schatting nu 13 jaar oud, terwijl het mannetje ongeveer 15 jaar oud is. In het wild kunnen zeearenden ongeveer 20 jaar oud worden.

Livestream

Natuurliefhebbers kunnen het broedproces volgen via de webcam die bij het nest is geplaatst en hebben ook de mogelijkheid om tijdens vaarexcursies het leefgebied van de zeearenden te bezoeken.