Drachtster (56) komt om het leven bij vliegtuigcrash

regionaal vr 28 februari 2025, 19:30

DRACHTEN - Bij een ongeval met een klein vliegtuigje in Drenthe zijn vrijdagmiddag twee personen om het leven gekomen. Eén van de slachtoffers is een 56-jarige inwoner van Drachten.

Het noodlottige incident vond plaats om 14.57 uur nabij de Brouwersdijk in Nieuwlande-Coevorden. Hulpdiensten rukten massaal uit na de melding, maar voor beide inzittenden mocht hulp niet meer baten.

Naast de man uit Drachten kwam ook een 67-jarige man uit Hoogeveen bij het ongeval om het leven.

De luchtvaartpolitie is ter plaatse en doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk. Over de oorzaak van de crash is nog niets bekend. Ook is niet duidelijk wie van de twee slachtoffers het vliegtuig bestuurde.

De politie Drenthe bevestigde aan het begin van de avond het overlijden van beide inzittenden.

