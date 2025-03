Jos gaat los: Wie heeft er nog vrienden?

Jos van Noord zo 2 maart 2025, 11:00 column

Waar kun je tegenwoordig nog op rekenen? Op wie? Op je buren? Je vrienden, op onze Amerikaanse kamaraden zeker! Op je vaste garagehouder? De trouwe postbode? Op de lezers van WâldNet? Op blonde Geert of op Timmerfrans? Op wie dan wel?

Op kunstmatige intelligentie? Op je krant of een andere huisvriend? Op onze slagvaardige strijdkrachten? Of op het groeiende leger regelneven in het stadskantoor? Op het adviescollege regeldruk zeker? Op de vuilniswagen? De Belastingdienst? Op de huisdokter misschien? Op onze wereldberoemde normen en waarden? Onze parate politie, de ambulance wellicht? Op andersmans goede wil? Van wie kunnen we nou nog op aan?

Op wie kun je bouwen, als vanzelfsprekend? De dominee? Wie kunnen we gerust geloven? Welkom in de nieuwe wereld!

Doet de waarheid er nog toe? Wiens waarheid? Hoe liggen de belangen? Wie is de oorlog begonnen, met wekenlange troepenopbouw langs de grens? Maar waarom, en wat gebeurde er daarvoor dan? Wie kun je nog vertrouwen?

'Als je mekaar niet meer vertrouwen kan, waar blijf je dan?', zongen Leen Jongewaard en Adele Bloemendaal, toen geluk nog gewoon was.

Onzekere tijden. Alles wankelt. Zelfs nostalgie is niet meer wat het was. Heel wat minsken in Friesland hebben er geen vertrouwen meer in. Misschien nog een beetje in elkaar, maar in de toekomst?

Dan worden we bijvoorbeeld gewezen op de nieuwste uitbreidingsplannen van ons herrieministerie. Defensiegedonder, waar onze provincie al verschrikkelijk onder te lijden heeft. Op tv praat de staatssecretaris nota bene over 'die teringherrie' van de F35. Hij heeft er dus kennelijk ook van gehoord. Friezen worden in Den Haag gezien als volgzaam en inschikkelijk.

Zegmaar gedwee stemvee. Zo'n keurig comite van nette omwonenden bij die koninklijke lawaaibasis onder Marsum. Zulke gezagsgetrouwe, fatsoenlijke mensen: zij worden door die rauwdouwers van Defensie glashard uitgelachen! Hondsbrutale topguns met hun onbetrouwbare Amerikaanse herriemonsters. Waarom geen Franse Mirages? Laten wij Trump toch ook lekker vallen, met z'n wapeneconomie...

Die Saab's van onze Europese Navopartner Zweden zijn trouwens ook niet verkeerd. Jachtvliegtuigen die vanaf elke snelweg kunnen opstijgen!

Hupsakee vanaf de N7, desnoods de A12 of zo'n Navo-oefening vanaf de Afsluitdijk.

Kan Leeuwarden helemaal dicht! Daar maken we dan een Friese Nationale Feestdag van. Voorlopig nog elke dag oefenbombardementen, eerdaags tot diep in de nacht. En vanaf mei ook standaard in de Kollummerwaard, is het plan.

Ik vertrouw ze niet. Hun zogenaamde vrienden, uit Amerika. Bij mij klapperen de ramen als ze op Vlieland aan het gooien gaan.

Ziet er naar uit dat de Waddenzee eerdaags z'n werelderfgoedstatus verliest, wegens al dat gedonderjaag. De opzegging is vorig jaar al in gang gezet. Je hoort er weinig meer over, maar op bescherming van Unesco zou ik ook maar niet meer rekenen.

