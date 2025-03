Schade door brand in Houtigehage goed zichtbaar bij daglicht

HOUTIGEHAGE - In Houtigehage is de verwoestende schade die is ontstaan door een uitslaande brand in een leegstaande woonboerderij goed zichtbaar geworden bij daglicht. De brand brak uit in de nacht van vrijdag op zaterdag rond 04.00 uur aan de Wytze Peetswei.

De brandweer schaalde op naar 'middel brand' en zette meerdere voertuigen in om het vuur te bestrijden. Brandweerkorpsen uit Surhuisterveen, Drogeham, Drachten en Burgum werden ingezet om de situatie onder controle te krijgen.

Daarnaast heeft de brandweer gemeld dat er op verschillende plekken in de omgeving van de woonboerderij stroomuitval is opgetreden. De netbeheerder is inmiddels ter plaatse om het probleem te verhelpen.

