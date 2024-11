Bewoonster moeilijk wakker te krijgen bij brand in Drachten

regionaal zo 17 november 2024, 8.33

DRACHTEN - De hulpdiensten werden zondag opgeroepen voor een woningbrand aan het Paradijske in Drachten. Buurtbewoners sloegen alarm toen zij de rookmelder hoorden afgaan en lichte rook in de woning zagen.

Rond 07:15 uur werden de brandweerlieden ingeschakeld. Nadat er meerdere malen was aangeklopt zonder reactie, opende een buurtbewoner met een sleutel de deur voor de hulpdiensten. Zij troffen de bewoonster slapend aan.

De oorzaak van de brand bleek waarschijnlijk te liggen bij de katten van de bewoonster, die over de inductieplaat waren gelopen waardoor deze per ongeluk was aangezet. Een pan met etensresten was vervolgens gaan smeulen.

Ventilatie van de woning was voldoende om het gevaar te beteugelen. De schade bleef beperkt en er kon er achteraf gelachen worden om het voorval.