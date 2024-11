Jos gaat los: 'Media moeten de overheid controleren, niet omgekeerd'

Jos van Noord za 16 november 2024

OUDE BILDTZIJL - Niets voelt lekkerder dan vrijheid. Weldadige onafhankelijkheid! Geen mens kan zonder anderen. Maar horig en onderdanig? Afhankelijk zijn van politieke geldschieters, subsidiegevers die op den duur toch willen voorschrijven...?

Daarom stap ik over naar de ongetemde vrijheid.

Vrij en ongebonden. Van meet af aan houdt WâldNet de eigen broek op. Juist daarom misschien wel de beste Friese nieuwssite. WâldNet eet niet mee uit de staatsruif, ziet dat als bedreiging voor de geloofwaardigheid: wiens brood men eet, diens woord men spreekt.

Degene die de fluitist betaalt, die mag het deuntje kiezen...

Eigenmachtige journalistiek, dat waarderen de Friese volgers van WâldNet, vele tienduizenden intussen. Zij voelen betrouwbaarheid, onpartijdige en vrijmoedige journalistiek. Ik voel met ze mee.

Onze Friese subsidie-omroepen, regionale streekzenders die jaarlijks vele miljoenen aan belastinggeld binnenharken, willen er niet van horen. Het vertrouwen van burgers in hun eigen overheid is intussen tot een dieptepunt gezakt. Onderzoeken wijzen dat keer op keer uit. Moeten wantrouwige burgers dan hoop putten uit het besef dat hun regionale omroepen volledig worden betaald door de overheid?

Onze media moeten de overheid controleren, niet omgekeerd!

Luisteraars vragen: hebben we te maken met kritische journalisten? Of met volgzame omroepambtenaren?

Argumenten hadden ze niet en daarom werd ik, onbetaald columnist, als een vuilniszak aan de stoeprand gezet bij Omroep Zilt, onderdeel van het Omrop Fryslân syndicaat, de honderd procent gesubsidieerde streekzenders van Friesland.

Achteraf ontkende de wethouder, die geroepen had: die kritische columnist eruit, anders geen subsidie meer!

Ook de directie van Omrop Fryslân (meer dan een miljoen belastingeuro's subsidie per maand) klaagde nota bene dat ik, met mijn kritische betoog in de Leeuwarder Courant over onafhankelijkheid en over oneerlijke concurrentie, pijnlijk had gebeten in de hand die het Friese omroepkartel voedt. Met mijn ontslag leverden de omroepklerken zelf het bewijs van mijn stelling.

Journalisten die onder de overheidsdruk zwichten... ze weten dat ze hun publiek oplichten.

Jos gaat los. Elke zondag. Morgen beginnen we. Ik heb er zin an!

Jos van Noord