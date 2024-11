Lokale omroep ontslaat columnist na kritiek van hem (en wethouder)

Auke Iedema vr 8 november 2024, 10.21 tech & media vr 8 november 2024, 10.21

LEEUWARDEN - Columnist Jos van Noord (73) moet vertrekken bij Omroep Zilt na het schrijven van een kritisch opiniestuk over overheidssteun aan de lokale omroepen. Dat meldt de Leeuwarder Courant.

De spanning ontstond al eerder toen een wethouder van Waadhoeke, een belangrijke geldschieter van de omroep, tijdens een werkbezoek in juni had opgemerkt dat "niet iedereen altijd even blij is" met Van Noords kwalificaties. Dit leidde al tot gesprekken en betrokkenheid van de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ), omdat Van Noord zich zorgen maakte over politieke bemoeienis met de inhoud.

Omroepambtenaren

In zijn recente opiniestuk in de Leeuwarder Courant bekritiseerde de voormalig Telegraaf-journalist de afhankelijkheid van lokale media van overheidsfinanciering en noemde lokale journalisten 'omroepambtenaren'. Hoofdredacteur Simen Hofman van Omroep Zilt zegt dat dit "voelde als een mes in de rug."

Geloofwaardigheid

De NVJ noemt het gedwongen vertrek "teleurstellend" en "onverstandig" en stelt dat het de geloofwaardigheid van Omroep Zilt als onafhankelijk medium niet ten goede komt.