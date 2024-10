Haastige verhuizing voetbalclub in Surhuisterveen gaat miljoenen kosten

regionaal zo 27 oktober 2024, 15.55

SURHUISTERVEEN - Voetbalclub FC Surhústerfean gaat mogelijk verhuizen naar een nieuwe plek langs de Vierhuisterweg, even buiten Surhuisterveen. Met de plotselinge verhuizen zijn miljoenen euro's gemoeid. Het gemeentebestuur wil dat de gemeenteraad dit jaar nog akkoord geeft.

Met de verhuizing zou 5.3 miljoen euro gemoeid zijn. Omwonenden van de nieuwe locatie denken dat dit bedrag wel eens veel hoger kan uitvallen met de recente inflatie en hogere kosten. Ook het college weet dat zij kiest voor een dure optie terwijl de gemeente er financieel niet goed bij staat. B&W schrijft in de besluitenlijst: "Als puur naar de financiële situatie wordt gekeken is ontwikkeling op de huidige locatie de voorkeursoptie."



voorlopig ontwerp (klik voor groter)

Voor de buurtbewoners van de nieuwe locatie komt het plan 'plotseling' uit de lucht vallen. Op 11 september werden alleen enkele direct aanwonenden uitgenodigd voor een informatie bijeenkomst. "Der wurden in pear tekeningen op tafel goait en wy koenen der eefkes om hinne rinne...." zegt een buurtbewoner van de Vierhuisterweg. Twee jaar geleden werd de familie vertrouwelijk over het plan geïnformeerd en daarna bleef het stil tot nu.

Waarom?

De bezorgde omwonenden vragen zich af waarom de voetbalclub moet verhuizen. De korfbalclub moest namelijk verhuizen vanaf sportpark 't Ketting om ruimte te maken voor de fusie voetbalclub. De kosten (2.1 miljoen euro) voor een renovatie aldaar zijn ruim de helft lager dan de aanleg van een compleet nieuw voetbalpark (5.3 miljoen euro). Daarbij zouden de kosten voor o.a. het bouwrijp maken / nutsvoorzieningen niet eens in meegenomen.

Onder de pet

Buurtbewoner en voetbalclub-lid van de Buizerd hekelt de lange geheimzinnigheid van zijn club en de gemeente. Als lid van de club is hij nooit op de hoogte gesteld van de grootste plannen. Op een vergadering vroeg hij zich af waarom niemand iets wist. "Der waard letterlyk sein: wy moasten dit ûnder de pet hâlden..."

Naam

Een bewoner aan de Turfloane heeft moeite met het feit dat het plan onder de naam 'gebiedsontwikkeling surhuisterveen' wordt gepresenteerd terwijl het vrijwel alleen maar gaat om de verhuizing van de voetbalclub. "Dit is heel bewust gebeurd en ze houden hun eigen kiezers zo voor de gek..."

Nog drukker in de bocht

Nu de eerste voorlopige tekeningen bekend zijn, wordt duidelijk dat de toegang van het nieuwe sportpark nabij de bocht aan de Vierhuisterweg zal worden gerealiseerd. Elke dag passeren er op deze weg zo'n 5000 auto's en met de komst van de sportvelden, wordt het nog drukker in de bocht.

Alle sporters die per fiets naar de locatie komen, moeten bij de bocht een oversteek maken naar de 'nieuwe voetbalclub'. Bovendien komen de voetbalvelden pal naast de begraafplaats te liggen. Het is de vraag of het dan nog mogelijk zal zijn om tijdens wedstrijd-dagen een begrafenis te houden (met gejuich of muziek als achtergrond).

Haast

Dat de gemeente nu opeens haast maakt met het plan, heeft mogelijk te maken met de verkoop van de grond. De buurtbewoners hebben vernomen dat de grondeigenaar voor 1 december duidelijkheid wil over de verkoop van de grond. Een voorlopig koopcontract voor 774.135 euro loopt op zijn einde. De buurtbewoners betreuren dat de gemeente niet eerder met hen in overleg is gegaan over de plannen.

Het voorstel van de verplaatsing van de voetbalclub naar de nieuwe locatie wordt op 28 november behandeld in de gemeenteraad. Op 6 november is er een informatieavond voor belangstellenden in het gemeentehuis.

De omwonenden kozen ervoor om anoniem hun verhaal te doen.