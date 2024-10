Nieuwe coalitie bereikt akkoord in Noardeast-Fryslân

DOKKUM - Er is een meerderheidscoalitie in gemeente Noardeast-Fryslân gevormd. De FNP, Gemeentebelangen Noardeast-Fryslân, ChristenUnie en het CDA zijn tot een akkoord gekomen, zo laat (in)formateur Engbert van Esch in een persbericht weten.

Begin juli adviseerde verkenner Jornt Ozenga de gemeenteraad om een informateur te benoemen. Dit werd Engbert van Esch. Van Esch onderzocht of een coalitie van de genoemde partijen mogelijk zou zijn. De oud-wethouder van Noardeast-Fryslân (periode 2019/2020) leidde daarna ook de vervolginformatiegesprekken.

"De gesprekken zijn in een plezierige, collegiale manier gevoerd, in een sfeer van vertrouwen. Respect en aandacht voor elkaars standpunten waren voortdurend de basis waarop overeenstemming kon worden bereikt.", schrijft van Esch in zijn verslag.

Afspraken over opvang vluchtelingen

Het vorige akkoord is als basis gebruikt en er zijn aanpassingen gedaan die het accent van de nieuwe coalitie benadrukken. De discussie en het proces rondom het asielzoekerscentrum in Dokkum was in juli reden dat de coalitie ten val kwam. Volgens van Esch zijn er in het nieuwe akkoord duidelijke afspraken gemaakt over de opvang van ontheemden. De coalitie wil dat de gemeente zoveel mogelijk zelf de regie in handen houdt.

Nieuwe aanpak van de energietransitie

De nieuwe coalitie wil voortvarend aan de slag met het regelen van een tweede onderstation in Dokkum. Ook de plannen voor zogenoemde 'smart energy hubs' in Hallum en mogelijk Betterwird worden in het nieuwe akkoord genoemd.

Kleine dorpsscholen

De gemeente is verantwoordelijk voor goede onderwijshuisvesting. De nieuwe coalitie legt extra nadruk op de kleinere scholen in de dorpen. Het onderwijs moet volgens de partijen kwalitatief goed, bereikbaar en betaalbaar blijven, zeker voor de scholen met een stabiel aantal leerlingen op langere termijn.

Twee nieuwe wethouders

Na de coalitiebreuk bleven er drie wethouders in het college. Zij blijven ook in het nieuw te vormen college van B&W. De nieuwe coalitie wil de resterende raadsperiode tot de verkiezingen in maart 2026 opnieuw met vijf wethouders voortzetten. De nieuwe partijen hebben daarom twee kandidaat-wethouders naar voren geschoven: Lysbeth Vellinga-Zeilstra (ChristenUnie) en Maaike Prins (CDA).

Van Esch overhandigt donderdag 24 oktober het coalitieakkoord en eindverslag aan de raad. In deze bijeenkomst worden ook de twee kandidaatwethouders voorgesteld en (tijdens It Beslút) benoemd.