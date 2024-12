Werkstraf voor oplichting met VVV-bonnen en paysafe kaarten

regionaal do 12 december 2024, 11.45

LEEUWARDEN - Een gokverslaafde vrouw uit Groningen (34) bedacht allerlei doortrapte manieren om aan geld te komen. De vrouw stond donderdag terecht op verdenking van oplichting van onder meer een aantal Primera winkels en de Albert Heijn in Drachten.

VVV-cadeaubonnen en paysafe kaarten

Tussen eind december 2022 en september 2023 maakte de Groningse zich schuldig aan oplichting van de Primera in Dokkum en een tabakszaak in Kollum. Ze deed zich voor als medewerker van de gemeente die toestemming had om VVV-cadeaubonnen en zogeheten paysafe kaarten te halen. Ze had eigenhandig het toestemmingsformulier van de gemeente vervalst.

Online gokken

Behalve in Kollum en Dokkum haalde ze dezelfde truc uit bij winkels in Aduard, Ezinge, Leens, Zuidhorn en Marum. De kaarten leverde ze ergens anders in, van het geld dat ze opbrachten ging ze online gokken. Op 29 oktober vorig jaar mislukte een poging de Albert Heijn in Drachten op te lichten.

Vervalste aankoopbon

De Groningse probeerde een vervalste aankoopbon te verzilveren. Dat mislukte, de winkelmedewerker rook onraad doordat de bon qua layout afweek van de de standaard bonnen. Bovendien bleek het totaalbedrag niet te kloppen.

Positief rapport van de reclassering

De vrouw heeft een strafblad waarop nogal wat soortgelijke feiten prijken. De vrouw liep in een proeftijd. De reclassering kwam met een positief rapport, de vrouw lijkt bezig te zijn haar leven op de rit te krijgen.

Omzetting voorwaardelijke celstraf

Om die ontwikkeling niet te doorkruisen besloot de rechter om niet de drie maanden voorwaardelijke celstraf die bij de proeftijd hoorden om te zetten in een definitieve gevangenisstraf. In plaats daarvan zette de rechter één maand van de drie maanden voorwaardelijk om in een werkstraf van 120 uur.

"Aller, allerlaatste kans"

Verder legde de rechter een gevangenisstraf op die gelijk was aan het voorarrest, plus 240 dagen – acht maanden – voorwaardelijk. De vrouw moet zich melden bij de reclassering, ze moet zich ambulant laten behandelen en meewerken aan schuldhulpverlening. De officier had al gewaarschuwd dat dit "de aller, allerlaatste kans" is voor de Groningse om er nog wat van te maken.