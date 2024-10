Herintreders bezorgen Libertas bekerwinst op Drs. Vijfje

DRIEZUM - Libertas was als eredivisionist vrijgesteld om zich via een voorronde te plaatsen voor de groepsfase in de strijd om de landelijke KNVB-beker. In een poule met Zeemacht (nummer 2 eredivisie), Exstudiantes Groningen (kampioen district Noord) en de huidige nummer 4 Drs. Vijfje plaatsen nummer één en twee zich voor de kwartfinales.

Vrijdagavond stond de zware uitwedstrijd tegen Drs. Vijfje op het programma. In de competitie wist Libertas in de allerlaatste seconde nog een gelijkspel uit het vuur te slepen. De beide teams hanteren totaal verschillende speelstijlen.

Libertas zette vanaf het eerste fluitsignaal hoog druk op de helft van de tegenstander en Drs. Vijfje loerde op de counter. Deze strategie bezorgde de Groningse studenten in de eerste helft een 2-0 voorsprong. Het was Josefien Slump die na een verre uitworp van keepster Fleur Waldus, Mariska Bosma uitkapte en keihard de bal achter Veslina Bukina schoot. Even later liet Bukina zich in de korte hoek verrassen door een schot van Meike Arentz.

In de tweede helft raakte Libertas op stoom. Op prachtige wijze poortte Silke van der Wal Tessa Grashuis waarna haar voorzet onvoldoende door Fleur Waldus werd verwerkt. Hierdoor was het voor Jildou Koning een koud kunstje om de aansluitingstreffer te scoren. Daarna was het de beurt aan twee herintreders. Mariska Bosma maakte na de overstap naar Be Quck Dokkum (zaal) en een gescheurde kruisband sinds lange tijd haar opwachting in Libertas VR1.

Thirza Leistra scoorde uit een assist van Bosma de gelijkmaker. Vervolgens mocht Mariska Bosma zelf de trekker overhalen, nadat Silke van der Wal op de achterlijn de bal had veroverd van Tessa Grashuis. Mariël Miedema mocht, nadat Sillke van der Wal de eerste tien metertrap had gemist, aanleggen voor nummer twee. Dit deed de moeder van twee kinderen onberispelijk.

De 29-jarige routinier beviel op 17 april van dit jaar van zoontje Remi en maakte afgelopen vrijdag weer haar eerste minuten in de hoofmacht van Libertas. Tessa Grashuis maakte haar fout enigszins goed door een halve minuut voor het einde het derde doelpunt voor Drs. Vijfje te scoren. Maar daarmee kon de enige international in het Aclo-sportcentrum een nederlaag niet meer keren.