Leerlingen van AZC school Papilio ontbijten met burgemeester

lokaal nieuws vr 11 oktober 2024, 17.23

BURGUM - Vrijdagochtend namen 26 leerlingen van AZC school Papilio in Burgum deel aan het Burgemeestersontbijt van de gemeente. Tijdens deze nationale ontbijtweek wordt de nadruk gelegd op het belang van een gezond ontbijt. De missie is duidelijk: elke dag een voedzaam ontbijt voor elk kind.

Burgemeester Jeroen Gebben vond het ontbijt geslaagd: "Sels fyn ik in moarnsbrochje tige wichtich. Ik sport faak moarns, dus ik kin eins net sûnder. It wie bysûnder om hjoed mei dizze groep learlingen it moarnsbrochje te iten. We hiene moaie petearen oer streksum moarnsiten en ek in soad wille. Dochs bliuwt it skokkend dat in soad bern moarns net ite. Dizze wike sette we ús yn om der mear bewustwurding foar te kreëarjen."

Het Burgemeestersontbijt

Gemeenten in heel Nederland nemen deze week deel aan het Burgemeestersontbijt. Een leerzame en gezellige ochtend waarbij samen met de kinderen gesproken wordt over het belang van ontbijten. Ontbijten ze elke dag, wat eten de kinderen het liefste en waarom is deze maaltijd zo belangrijk?

Een gezonde start van de dag

De kinderen hebben ontbeten met een ontbijtpakket dat voldoet aan de actuele richtlijnen van het Voedingscentrum. Alle kinderen gingen naar huis met een Burgemeestersontbijt-placemat met inspiratie voor gezonde maaltijden.

