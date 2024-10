Poollicht: wat zijn de kansen voor vanavond?

regionaal vr 11 oktober 2024, 17.15

OPEINDE - Het noorderlicht, oftewel aurora borealis, manifesteerde zich donderdagavond op ongekende wijze boven Friesland. De intensiteit overtrof alle verwachtingen. WâldNet werd overspoeld met honderden foto's van lezers die getuige waren van dit zeldzame natuurverschijnsel. De grote vraag is nu, wat zijn de kansen voor vrijdagavond?

Zonnestorm

De oorzaak van het unieke schouwspel was een buitengewoon krachtige zonnestorm die de aarde donderdagmiddag en -avond bereikte. De magnitude van deze storm was dermate hoog dat het poollicht zelfs op locaties met minimale lichtvervuiling met het blote oog waarneembaar was. Fotografische vastleggingen resulteerden in beelden gedomineerd door intense tinten roze, rood en groen.

Kansen

De vooruitzichten voor een herhaling op vrijdagavond zijn helaas minder gunstig. Volgens de meest recente data (17.00 uur) is de kans op een met het blote oog waarneembare aurora borealis erg klein. Desalniettemin blijft er een mogelijkheid bestaan om het noorderlicht te fotograferen, hoewel ook deze kansen geleidelijk afnemen.

Geniet van foto's

In de tussentijd kunt u genieten van de mooiste foto's van donderdagavond.

