Ruim twintig muziekkorpsen in Leeuwarden op Loud and Proud

tech & media wo 9 oktober 2024, 9.27

LEEUWARDEN - Maar liefst 21 muziekkorpsen zetten de binnenstad van Leeuwarden op zaterdagmiddag 12 oktober volledig op z'n kop tijdens Loud & Proud: The Parade. De topkorpsen uit de regio en de rest van het land, waaronder meerdere WMC-kampioenen, gaan vanaf 13.15 uur de strijd aan om de speciale Loud & Proud Awards.

In totaal doen er meer dan zevenhonderd muzikanten mee aan de streetparade. De organisatie verwacht duizenden bezoekers, zowel vanuit Fryslân als uit de rest van het land.

Topkorpsen

Volgens de organisatie belooft het een uniek evenement te worden. Het publiek kan zaterdag genieten van DVS Katwijk (WMC-kampioen Mars), Advendo Sneek (WMC-kampioen Marsparade) en voormalig WMC-kampioenen Pasveerkorps Leeuwarden, K&G Leiden en Takostu Stiens.

Daarnaast zijn er ook optredens van Showband Urk, Rijnmondband Schiedam, Kamper Trompetter Korps (KTK), Adest Musica Sassenheim, Bicycle Showband Crescendo Opende, Irene Ede, NFPC Dokkum / Showband Marum, Graham Lowlanders Leeuwarden, Traditional Collective Fife & Drum Corps, D.S.G. (Waadhoeke), Sternse Slotlanders Franeker en Almondegas Leeuwarden.

De organisatie heeft tevens vier jeugdkorpsen uitgenodigd: Jong Advendo Sneek, Jong Pasveer Leeuwarden, Jeugdband Takostu Stiens en Jeugdband Crescendo Opende. "Een bizar sterke line-up waar je als organisatie alleen maar van durft te dromen", zegt bestuurslid Matthijs van Houten.

Route

Bezoekers kunnen op 12 oktober vanaf 13:15 uur terecht in de binnenstad van Leeuwarden. De muziekkorpsen beginnen op het Oldehoofsterkerkhof en lopen dan via de Nieuwestad, de Wirdumerdijk, het Wilhelminaplein, het Ruiterskwartier, nogmaals de Nieuwestad naar de Wirdumerdijk en dan eindigt de gratis toegankelijke parade op het Wilhelminaplein voor de uitreiking van de Loud & Proud Awards. Dat zijn prijzen voor de deelnemers die het meeste indruk maakt op een speciaal samengesteld beoordelingspanel. Zij letten op de kwaliteit en de entertainmentfactor.

Afscheidscadeautje

Het evenement wordt georganiseerd door de stichting Proud Event, die ooit is voortgekomen uit de organisatie van de roemruchte Taptoe Leeuwarden, die in 2013 voor het laatst werd georganiseerd in het WTC Expo Center. Daarna organiseerde Proud Event nog evenementen als Proud on Stage, Grutsk en haalden ze het Amerikaanse drumcorps Blue Devils naar Leeuwarden.

De grote parade is eigenlijk een afscheidscadeautje van de organisatie. Een deel van het stichtingsbestuur heeft besloten om te stoppen met het organiseren van evenementen. "Ze hebben zich tientallen jaren ingezet voor de amateurmuzieksector, met bijzondere aandacht voor de verenigingen in Fryslan", legt Matthijs van Houten uit. "We wilden met het huidige bestuur nog éénmaal uitpakken met een grote klapper."

Nieuw format

"We rekenen erop dat het een fantastische dag gaat worden", aldus Van Houten. "En hopelijk zetten we met ons evenement, inclusief de awards, weer een nieuwe standaard in Nederland. Want met dit format brengen we vermaak en een stukje competitie naar de mensen toe. Dat is ook de reden waarom we van verschillende fondsen en subsidiegevers een mooie bijdrage hebben mogen ontvangen. Zo zijn we ook erg blij met de steun van de gemeente Leeuwarden."

Het bijzondereafscheidscadeautje van de stichting Proud Event in het centrum van Leeuwarden is natuurlijk vrij toegankelijk. De overgebleven bestuursleden gaan de komende tijd kijken op welke manier ze actief blijven voor de showkorpsensector in Nederland en de rest van Europa.