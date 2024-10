Veel mensen bezoeken open dag bij Drachtster brandweer

regionaal za 5 oktober 2024, 11.33

DRACHTEN - Het was zaterdagochtend na 10.00 uur al vrij snel druk bij de vernieuwde brandweerkazerne aan de Loswal in Drachten. Het gebouw is recent helemaal verbouwd met nieuwe vergader- en lesruimtes, zonnepanelen op het dak en een nieuwe werkplaats.

Naast de voertuigen van de Drachtster brandweer, was onder andere de vliegbasis van Leeuwarden aanwezig met een crashtender, Rijkswaterstaat met een aangereden voertuig van een weginspecteur, Kijlstra met een ambulance en er werd gloednieuw brandweermaterieel getoond.

De brandweer liet het publiek zien wat ze allemaal doen als er sprake is van een ongeval of brand. De 'open dag' bij de brandweer is gratis toegankelijk en duurt tot 16.00 uur.

FOTONIEUWS