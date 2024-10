Gemeenteraad wil duidelijkheid over Eettuin-drama

Auke Iedema do 3 oktober 2024, 13.54 regionaal do 3 oktober 2024, 13.54

BUITENPOST - De zaak rond het restaurant De Eettuin bij De Kruidhof in Buitenpost blijft de gemoederen bezighouden. GroenLinks, PvdA en ChristenUnie hebben kritische vragen gesteld aan de wethouder Lea van der Tuin van de gemeente Achtkarspelen. Er moet duidelijkheid komen over de gang van zaken rondom het inmiddels gesloten restaurant bij De Kruidhof.

De partijen willen weten waarom er niet strenger is gecontroleerd bij de start van de Eettuin. Ze vragen zich af of de gemeente wel goed heeft gekeken naar de achtergrond van de mensen die het restaurant zouden gaan runnen.

Ook zijn er vragen over waarom de gemeente niet eerder heeft ingegrepen, terwijl er al vroeg signalen waren dat er problemen waren. De partijen willen weten waarom de wethouder de gemeenteraad niet vaker heeft geïnformeerd over de situatie.

Een belangrijk punt van discussie is de verandering van de bedrijfsvorm van de Eettuin. Het restaurant begon als een vennootschap onder firma (VOF) met twee eigenaren, maar werd later een eenmanszaak. De politieke partijen vragen zich af of dit geen reden had moeten zijn om het contract met de Eettuin te beëindigen.

Verder willen de partijen weten waarom er niet meer is gedaan met de zorgen die al vroeg werden geuit over een van de betrokkenen. Ze vragen zich af of de gemeente niet beter had moeten onderzoeken of het contract kon worden ontbonden.

Tot slot wordt gevraagd waarom er niet direct een plan is gemaakt om in te grijpen toen de problemen duidelijk werden. De partijen willen weten of er niet een manier was geweest om de Eettuin op een andere manier open te houden. De zaak heeft grote gevolgen gehad voor veel mensen, waaronder het personeel dat niet betaald kreeg en leveranciers met onbetaalde rekeningen.