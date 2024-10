Loco-burgemeester Tjibbe Brinkman bezoekt 100-jarige mevrouw Schievink-Nicolai

regionaal do 3 oktober 2024, 11.17

SURHUISTERVEEN - Loco-burgemeester Tjibbe Brinkman van Achtkarspelen bezocht donderdag mevrouw Aaltje Schievink-Nicolai in verzorgingshuis It Suyderhuys in Surhuisterveen. Mevrouw Schievink-Nicolai vierde op 1 oktober haar 100ste verjaardag.

Mevrouw Schievink-Nicolai is geboren in Harkema, waar ze haar hele leven heeft gewoond. Ze was getrouwd met Wietze Schievink en samen kregen zij vier zoons. Inmiddels heeft ze acht kleinkinderen, twaalf achterkleinkinderen en vijf achterachterkleinkinderen.

De zorg voor de huishouding, voor haar vier zoons, voor haar man en later voor haar vader vervulde ze met liefde, het was haar lust en haar leven. Tegenwoordig woont ze met veel plezier in het verzorgingshuis, waar ze nog actief deelneemt aan verschillende activiteiten.

FOTONIEUWS