VV Anjum kan het verschil niet maken tegen ONT

sportnieuws zo 29 september 2024, 9.33

EANJUM - Ondanks de vele regenbuien van de afgelopen dagen traden Anjum en ONT zaterdagmiddag aan op een goed bespeelbaar Kolkenfjild. Wedstrijden tussen Anjum en ONT zijn meestal boeiende confrontaties. Het zijn nooit saaie wedstrijden.

Zaterdagmiddag was zeker de eerste helft van deze ontmoeting een fraaie. Het spel golfde op en neer met kansen over en weer. Achteraf had de thuisclub in deze fase van de wedstrijd het verschil moeten maken. Uiteindelijk na 90 minuten spelen onder leiding van de rustig leidende scheidsrechter Aant Adema, die zijn 1003 de wedstrijd in het amateurvoetbal floot, gingen de gasten huiswaarts met twee doelpunten en drie wedstrijdpunten rijker. ONT als eerste aan zet, het antwoord van Anjum volgde. De eerste schermutselingen vonden plaats voor het Anjum doel.

De speldenprikjes van de geelhemden hadden uitgegroeid kunnen worden tot doelpunten. Echter de brilstand bleef in de openingsfase op het scorebord staan. Het eerste wapenfeit van de Kolkenfjildbewoners viel na zo'n tien minuten te noteren. Een prachtige aanval over meerdere schijven bezorgde de bal bij de goed spelende Wieger Nutte Visser. Hij kreeg een mooie gelegenheid om de score te openen. Maar ook zijn inzet bracht geen wijziging in de brilstand.

ONT en Anjum verzuimen om de openingstreffer te scoren. Na deze openingsfase bleef het spelbeeld hetzelfde, maar werd de kans op een doelpunt aan beide zijden vele malen groter. In eerste instantie was het Janco van der Veen die gestuit werd door de uitkomende Anjum goalie Lieuwe van Dijk.

Aan de andere kant mocht Johan Boersma alleen op keeper Ament afgaan. Zijn stiftballetje werd een makkelijke prooi voor de sluitpost van de gasten. Het bleef vooralsnog 0-0 ondanks pogingen van Tom Allema en Martin Folkersma voor ONT en Wieger Nutte Visser en Sijtze Koree voor de equipe van Tinus Huisma.

Slotfase eerste helft zorgt voor het verschil

In de laatste tien minuten van het eerste bedrijf werd het eerste verschil gemaakt. Een vlotte combinatie in het Anjumer strafschopgebied werd door Martin Folkersma doeltreffend afgerond. Dat de 0-1 tussenstand ook de ruststand zou worden, was achteraf een klein voetbalwonder. Janco van der Veen vond de vingertoppen van Lieuwe van Dijk op zijn weg naar een tweedescore.

Een schot van Rikus van der Meulen zorgde voor de nodige problemen voor keeper Hidde Ament. In twee pogingen hield de doelman Anjum van een score af. In de slotseconden van de eerste helft leek Anjum de gelijkmaker te scoren. Echter keeper Ament werd gehinderd op het moment dat hij de bal uit de lucht wilde plukken , oordeelde de leidsman. Het doelpunt werd geannuleerd. Ruststand 0-1.

Direct na de thee werd de wedstrijd beslist.

Achteraf werd de wedstrijd na vijf minuten spelen in de tweede helft beslist. Het was Tom Allema die door een woud van benen zijn inzet via de binnenkant van de paal achter Lieuwe van Dijk zag belanden. Met de 0-2 voorsprong waren de bedoelingen van het elftal van Jeroen van Wijk duidelijk: zorgen dat de withemden niet tot scoren komen.

Anjum probeerde wel, maar wist zich geen bres te schieten in de hechte ONT verdediging. Sijtze Koree was met een volley nog dichtbij de aansluitingstreffer voor de Anjumers. Zijn inzet verdween naast het ONT doel. In de tussenstand van 0-2 kwam geen wijziging meer, ondanks kleine mogelijkheden aan beide kanten. De beide keepers werden er niet of nauwelijks zenuwachtig van.

Conclusie

Anjum stond na afloop met lege handen. Met name de gemiste kansen in het eerste bedrijf voelde als een koude douche. ONT ging huiswaarts met drie punten. Een team waar zeker rekening mee gehouden moet worden wanneer het gaat om de strijd voor de bovenste plekken in de vierde klas C.

Zaterdag reist Anjum af naar het Kalverdijkje in Leeuwarden. Tegenstander is dan het (nu nog) onbekende Lions '66 dat aan het einde van het vorige seizoen promoveerde uit de vijfde naar de vierde klas. Aanvang 14.30 uur.