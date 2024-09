Minderjarige gooit pakketje over muur van gevangenis

lokaal nieuws wo 25 september 2024, 15.26

LEEUWARDEN - De politie heeft op vorige week vrijdag een minderjarige jongen uit de gemeente Utrechtse Heuvelrug aangehouden in Leeuwarden. Even daarvoor had hij een pakketje met verboden middelen over de gevangenismuur van de P.I. Leeuwarden gegooid.

In het pakketje zat onder andere softdrugs en een mobiele telefoon. Het pakketje was waarschijnlijk bedoeld voor één van de gedetineerden.



Bij de politie was bekend dat er iemand richting de gevangenis onderweg was om het pakketje over de muur te gooien. De verdachte kon daardoor op heterdaad worden betrapt.

Hij werd aangehouden, nadat hij het pakketje over de muur had gegooid. Het pakketje is binnen de gevangenismuren onderschept door de politie en medewerkers van de gevangenis. De aangetroffen softdrugs en de telefoon zullen worden vernietigd.



De aangehouden verdachte is verhoord en een dag later heengezonden. Hij zal zich op een later moment moeten verantwoorden.