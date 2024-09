Beëindiging contract uitbater Eettuin bij De Kruidhof

regionaal ma 16 september 2024, 15.03

BUITENPOST - De gemeente Achtkarspelen heeft besloten het contract met de uitbater van de Eettuin, gevestigd bij de botanische tuin De Kruidhof, te beëindigen. Dit besluit houdt in dat de Eettuin per direct gesloten is.

Beëindiging noodzakelijk voor alle partijen

Het beëindigen van het contract is volgens de gemeente in het belang van alle betrokkenen. De uitbater heeft sinds de start van de overeenkomst niet voldaan aan de contractuele verplichtingen. Als gevolg hiervan is de pachter in gebreke gesteld.

Deze situatie speelde al voordat een medewerker van de Eettuin betrokken raakte bij het incident waarbij de kas van de Eettuin werd leeggehaald. Deze recente gebeurtenis heeft de financiële positie van de Eettuin verder onder druk gezet en versterkt de noodzaak om het contract te beëindigen.

Wethouder Lea van der Tuin licht het besluit van de gemeente toe: "We hebben de situatie zorgvuldig geanalyseerd en gekeken naar de beste oplossing voor alle partijen. Hoewel het stopzetten van het contract vervelend is, is dit de enige juiste beslissing om verdere oplopende schulden te voorkomen."

Sluiting van de Eettuin

Vanaf vandaag, 16 september, zal de Eettuin gesloten zijn. Bezoekers van De Kruidhof kunnen nog steeds rekenen op gastvrijheid; zij zullen gratis koffie en thee aangeboden krijgen. Op de geplande Oogstdag, die plaatsvindt op 12 oktober, zal er wel horeca aanwezig zijn voor de bezoekers van het evenement.