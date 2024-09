Bedrijfsleider (en oplichter?) Eettuin Buitenpost met noorderzon vertrokken

Jan Jelle Klomp zo 8 september 2024, 16.20 regionaal zo 8 september 2024, 16.20

BUITENPOST - Het personeel van De Eettuin bij De Kruidhof in Buitenpost zit met de handen in het haar. De man die het horecagedeelte zou gaan runnen, David Chelladurai, is met de noorderzon vertrokken.

Het overgebleven personeel heeft nu besloten om door te gaan "maar hij is vertrokken met al het geld..." zo laat een personeelslid weten. Chelladurai reageert nergens meer op en heeft enkele collega's geblokkeerd op de telefoon.

Grote schulden

Chelladurai was 'officieel gezien' niet de baas van de horecagelegenheid. In de praktijk gedroeg hij zich wel zo. De man laat nu een restaurant achter met veel schulden aan leveranciers. Sommige personeelsleden hebben deze zomer nog nooit salaris ontvangen, terwijl anderen eerst wel en daarna niet meer betaald kregen.

Crowdfunding

Al met al zijn er nu tienduizenden euro's aan schuld ontstaan. Het personeel besloot om toch door te gaan met het restaurant. Met een online crowdfunding proberen ze geld in te zamelen om de schulden weg te werken.

'Kopen maar niet betalen'

"Een heleboel loze beloftes en afspraken die allemaal niet zijn nagekomen. Meneer pakt zijn verantwoordelijkheid niet en geeft geen reactie of gehoor aan vragen van het personeel en schuldeisers." zo schrijft het personeel op de pagina van Gofundme. Bij leveranciers deed de man aankopen voor zowel privé als zakelijk maar betaalde geen enkele rekening.

Verleden van oplichting

"We zijn er helaas ook via via achtergekomen dat dit niet de 1e keer is dat deze oplichter een ravage achterlaat, de afgelopen 14 jaar heeft hij een heleboel gedupeerden gemaakt en is daarna op de vlucht geslagen naar het buitenland, waar hij naar eigen zeggen 'een succesvol zakenman' is geweest. Door zijn naam te googelen, komen er diverse oplichtingspraktijken uit het verleden boven water.

Een personeelslid laat aan WâldNet weten dat zij hem wel erg 'raar' vond in zijn gedrag maar aan oplichting werd niet direct gedacht. De aanvraag voor vergunningen liep wel stroef waardoor de eettuin pas ergens in mei 2024 de deuren officieel kon openen. Chelladurai was niet bereikbaar voor commentaar.