Dit is er over van het uitgebrande bedrijfspand

lokaal nieuws do 22 augustus 2024, 13.30

DOKKUM - Een bedrijfspand aan de Hendoweg in Dokkum brandde donderdagochtend volledig uit. In enkele uren tijd is er niets meer van het pand over gebleven.

Aan het begin van de middag is de schade goed te zien als de rook is verdwenen. De direct aangrenzende loods aan de achterkant van het pand kon worden behouden door het bluswerk van de brandweer.

FOTONIEUWS