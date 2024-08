Bedrijfspand in Dokkum verwoest door uitslaande brand

DOKKUM - Een bedrijfspand aan de Hendoweg in Dokkum is donderdag compleet verwoest door een grote uitslaande brand. De brandweerploegen van Dokkum, Damwâld en Burgum werden binnen korte tijd opgeroepen voor de brand.

De eerste brandweermelding was even voor 10.00 uur. Tijdens de brand was er in elk geval één keer een explosie te horen. Een gevel van het pand stortte korte tijd later in. Uiteindelijk stortte ook het dak van het pand in. In het gebouw werden sportactiviteiten gehouden en goederen en materialen opgeslagen waaronder oud papier.

NL Alert

Om 11.05 uur werd er een NL Alert verzonden naar de inwoners van Dokkum. Omdat de brand gepaard ging met veel rook werden omwonenden opgeroepen om ramen en deuren te sluiten.

Zwarte rookwolken

Er waren zwarte rookwolken te zien bij aankomst van de eerste brandweerploeg. De wolken waren vanuit de wijde omgeving, tot in Ternaard, lange tijd zichtbaar.

Oldtimers gered, kans op overslag geweken

Oldtimers die in een nabijgelegen pand stonden, zijn uit voorzorg weggehaald. Om 11.00 uur was de brand alleen in de voorste loods. De direct aangrenzende loods er achter heeft niet vlam gevat. Rond 11.45 uur leek de kans op overslag geweken. De brandweer meldde rond het middaguur dat de naastgelegen bedrijven gespaard zijn gebleven.

Rook ingeademd

Er is een ambulance ter plaatse gekomen om in ieder geval twee personen te onderzoeken. Zij hadden rook ingeademd bij het verplaatsen van de auto's uit de naastgelegen loods. Zij hoefden niet mee naar het ziekenhuis. Later bleek dat twee andere mensen die rook hadden ingeademd wel mee moesten.

De brandweer verwachtte rond het middaguur dat er nog enkele uren nageblust moet worden voordat de brand echt uit is.

