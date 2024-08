Brandweer Kollum brengt brandweerwagen naar Oekraïne

regionaal wo 7 augustus 2024, 10.52

KOLLUM - Vier brandweermannen uit Kollum en wethouder Jelle Boerema van Achtkarspelen zijn woensdagochtend vertrokken naar Oekraïne om een brandweerwagen af te leveren.

De oude tankautospuit van Sneek, die vorig jaar nog in dienst was, zal worden ingezet in de regio Charkov, waar vaak branden ontstaan door raket- en artillerieaanvallen. De wagen is uitgerust met een basisbepakking, een aantal uitrukpakken, helmen, laarzen en EHBO-materialen.

Na een kort praatje van Wim Kleinhuis van Veiligheidsregio Fryslân vertrokken Albert Hoof, Peter Zijlstra, Danny van Tetering, Jelle van der Valle en Jelle Boerema (betrokken bij Kollum). Vrijdag hopen ze aan te komen in Lviv, waar de brandweerwagen officieel wordt overgedragen aan Stichting De Leeuw.

De stichting zal vervolgens de tankautospuit naar Charkov brengen. Op de terugreis zullen ze met het personeelsbusje de Poolse stad Krakau en het concentratiekamp Auschwitz bezoeken. Twee jaar geleden bracht de brandweer van Kollum al ingeleverde hulpmiddelen naar Roemenië, die vervolgens naar Oekraïne werden gebracht.

FOTONIEUWS