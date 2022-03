Kollumer brandweerlieden in Gilau voor Oekraïne

zo 13 maart 2022 09.39 uur

KOLLUM - De missie van de Kollumer brandweermannen Albert Hoof en Jelle van der Valle is voltooid. Een brandweerauto vol met hulpgoederen is zaterdag afgeleverd in het Roemeense plaatsje Gilau. In drie dagen tijd reden de brandweermannen vanuit Kollum naar Roemenië.

Woensdagavond werden de laatste slaapzakken nog in de brandweerauto geladen. Die dag werd nog een laatste oproep geplaatst met de roep om slaapzakken en veel Kollumers gaven daaraan gehoor. De volgende ochtend zijn Hoof en Van der Valle gelijk vertrokken richting Oekraïne.

Alles vandaag naar oorlogsgebied

Op het moment van schrijven (zondag) is het duo alweer onderweg naar huis. Terwijl het duo in westelijke richting rijdt, worden alle geleverde goederen deze zondag nog door leden van de Asociatia lulia Bodea naar Oekraïne vervoerd. De geloste goederen zijn zaterdag namelijk gelijk verdeeld en overgeladen in een andere vrachtwagen.

Naast slaapzakken zijn ook andere hulpgoederen gebracht waaronder brandweerslangen en brandweermaterieel.

