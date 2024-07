BVNL in Noardeast-Fryslân scheidt zich af van landelijke partij

lokaal nieuws vr 26 juli 2024, 10.22

DOKKUM - In de gemeente Noardeast-Fryslân heeft BVNL (Belang van Nederland) aangekondigd zich af te splitsen van de landelijke partij. De afsplitsing staat geschreven in het eindverslag van verkenner Jornt Ozenga.

De scheiding is de oorzaak dat BVNL geen rol gaat spelen in de vorming van een nieuwe coalitie in de gemeente.

Eigen identiteit

BVNL heeft aangegeven dat de focus de komende anderhalf jaar zal liggen op het ontwikkelen van een eigen identiteit als nieuwe lokale partij.

Eerdere afsplitsingen

Het is niet de eerste politieke partij die een scheiding aankondigt. In april van dit jaar besloot raadslid Joran Jager in Dantumadiel om over te stappen naar Gemeentebelangen Dantumadeel. In mei ging BVNL in Tytsjerksteradiel verder als lokale partij.

Kortstondig succes

BVNL (Belang van Nederland) werd opgericht in 2021 door voormalig Forum voor Democratie-lid Wybren van Haga. In 2022 was de partij nog succesvol tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. In zo'n 17 gemeenten behaalde de partij zetels. De partij verdween uit de Tweede Kamer na de verkiezingen in november 2023.