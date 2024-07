Vermiste zwemmer uit Drachten (14) alsnog overleden

regionaal zo 21 juli 2024, 17.00

SMALLE EE - De vermiste zwemmer die zaterdag in kritieke toestand naar het ziekenhuis is gebracht, is alsnog overleden. Dit bevestigt woordvoerder Alet Bouwmeester van het COA aan WâldNet.

Het slachtoffer betreft een 14-jarige jongen uit Somalië. Hij was samen met vrienden aan het zwemmen bij Smalle Ee toen het misging.

Verdwenen in het water

Volgens omstanders ging de jongen achter een bal aan en verdween hij op een gegeven moment onder water. Na ruim een uur zoeken werd het slachtoffer aangetroffen.

Nazorg voor gezin

​De 14-jarige jongen was woonachtig in de noodopvang in het Fries Congrescentrum in Drachten. "Er is direct nazorg geregeld voor het hele gezin en ook voor de bewoners op de locatie," zo liet Bouwmeester weten. Ondanks de trieste gebeurtenis is de situatie op de noodopvang op dit moment rustig.