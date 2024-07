Vermiste zwemmer bij Smalle Ee in kritieke toestand naar ziekenhuis

regionaal za 20 juli 2024, 19.12

SMALLE EE - Er is zaterdagavond een grote zoekactie op touw gezet naar een vermiste zwemmer bij het strand van Smalle Ee. Na een uur zoeken, werd het slachtoffer gevonden. Hij werd met spoed per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.

Het is onbekend hoe ernstig het slachtoffer gewond is geraakt. Het zou volgens omstanders om een 14-jarige inwoner van Drachten gaan.

Om 18.49 uur werden de hulpdiensten voor het eerst opgeroepen voor het incident. Ze kwamen uiteindelijk massaal ter plaatse. Omstanders zagen dat de jongen kopje onder ging en daarna niet meer boven water kwam. De politie, de brandweer, twee ambulances en een traumahelikopter zijn ter plaatse gekomen.

Brandweer massaal ter plaatse

De brandweer uit Beetsterzwaag, Burgum, Drachten, Jubbega en Oudega kwamen ter plaatse. De duikers van Leeuwarden en Groningen zijn ter plaatse gekomen om te zoeken. Ook de reddingsbrigade van Drachten hielp mee.

Zoeken op linie

De badgasten zijn - nadat de vermissing bekend werd - gelijk gestart met het zoeken op linie. In de tussentijd kwamen de hulpdiensten met spoed ter plaatse om de zoekactie over te nemen. Rond 19.30 uur zijn de meeste omstanders gestopt met zoeken. De hulpdiensten waren ter plaatse met boten en duikers.

Slachtoffer gevonden

Even voor 20.00 uur werd bekend dat de drenkeling gevonden was. De politie maakte daarna de kruispunten vrij zodat het slachtoffer per ambulance vrije doorgang had naar het ziekenhuis. Dat gebeurde in kritieke toestand. De arts van het Mobiel Medisch Team, dat per heli kwam, ging mee in de ambulance.

