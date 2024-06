ChristenUnie wil dat supermarkten zondagochtend deuren sluiten

regionaal di 25 juni 2024, 9.40

DOKKUM - De ChristenUnie in Noardeast-Fryslân wil dat de gemeente handhavend optreedt tegen winkels die op zondagochtend de deuren openen. Volgens de gemeentelijke winkeltijdenverordening mogen winkels op zondag pas - na de kerkdienst - om 12.00 uur opengaan.

De politieke partij stelt schriftelijke vragen aan het college van B&W over het feit dat een aantal winkels ondanks het verbod gewoon geopend is. Het gaat onder andere om de Jumbo, Action, Kruidvat en Poiesz in Kollum en de Spar in Kollumersweach.

Jumbo

De meeste winkels in Kollum zijn al meer dan een jaar vanaf 10.00 uur geopend. Niemand heeft er tot op heden last van gehad totdat de kwestie dankzij de lokale omroep terug op de radar is gekomen. In hun berichtgeving van vorige week wordt geschreven dat de Jumbo in Kollum ermee begon. Supermarkt-eigenaar Harm de Hoop ontkent dat. Hij betreurt dat hij hierop geen wederhoor kon geven.

Geen handhaving

De Hoop sloot vlak voor de jaarwisseling 2022 / 2023 zijn supermarkt (na het besluit van de raad). De Jumbo opende de deuren weer in april / mei 2023 omdat de Action in Kollum de gehele periode altijd open zou zijn gebleven. Omdat daar niet handhavend werd opgetreden besloten de Jumbo en de Poiesz in Kollum rond Pasen tegelijk de deuren 's ochtends weer te openen.

Jaar lang geen klachten

"Do hast de winkels der mei, mar ek de klant...." zegt De Hoop. Hij wijst daarmee ook op de vele toeristen in het dorp die 's ochtends graag een ontbijt willen halen. En de gedupeerde klanten weten vervolgens de supermarkten in Buitenpost en Burgum wel te vinden. Waarom de kwestie nu wordt opgerakeld door de lokale omroep is onduidelijk voor De Hoop. "Blykber hat net ien sich hjir oan stoart, mear as in jier lang......."

Voor het blok

Naar aanleiding van de berichtgeving zet de ChristenUnie het gemeentebestuur nu voor het blok. De partij wil weten waarom er niet is gehandhaafd. De ChristenUnie benadrukt in hun brief dat de gemeentelijke winkeltijdenverordening ruimte en respect geeft aan inwoners die de zondagsrust en kerkgang in ere willen houden. Daarnaast biedt het in hun ogen mogelijkheden aan ondernemers om na 12.00 uur de deuren te openen.

