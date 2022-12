Christelijke partijen faliekant tegen volledige koopzondag

KOLLUM - De partijen ChristenUnie en CDA willen nog steeds geen volledige koopzondag in de gemeente Noardeast-Fryslân. Dat werd donderdagavond duidelijk tijdens een debat over de koopzondag.

Ondernemers uit Kollum zouden graag hun winkels vanaf 8 uur willen openen op zondag. Op dit moment mogen de dieren pas om 12.00 uur open. Ook anno 2022 is de koopzondag nog een heet hangijzer in Noardeast-Fryslân. De koopzondag zorgde er in 2015 voor dat er een coalitie 'klapte' in de voormalige gemeente Dongeradeel.

De raadsdiscussie werd ingeleid door Jumbo-ondernemer Harm de Hoop. Nadat tijdens de coronacrisis de winkeltijden tijdelijk werden verruimd, werd de zondag volgens hem de 'derde dag' in de week. "Foar in protte klanten is it in moaie winkeldei wurden" Op vrijdag en zaterdag worden nog altijd de meeste boodschappen gedaan. "Ek foar toeristen kinne wy it eigliks net meitsje om 12 oere iepen te gean, mei name op de feestdagen" zo vindt De Hoop. Klanten worden nu gedwongen om naar de buurgemeenten te gaan waar de winkels wel de hele daggeopend zijn op zondag.

Tijdens de discussie in de gemeenteraad werd duidelijk dat vooral de christelijke partijen nog niet klaar zijn voor een volledige winkelopenstelling. Raadslid Klaas de Jager (ChristenUnie) vond dat er al een goede afspraak ligt met respect voor alle inwoners. De Jager wil niet naar een 24 uurs economie gaan met alleen maar grote ondernemingen. "De snein as rustdei is in oase yn ùs hektyske samenleving". Geertje Schoorstra-Boeijenga (CDA) ziet het ook als een principiële discussie. De zondagsrust is voor haar partij van grote waarde. "In kristlike waarde dy't net yn jild is út te drukken"

De VVD, PvdA en BVNL waren overduidelijk vóór de koopzondag. Johan Talsma (BVNL) wees de raad erop dat er nu ook al diverse bedrijven in de gemeente 24 uur per dag doordraaien. "Wy fine gewoan dat de 24 ekonomy juster noch ynfierd wurde moat."

De FNP worstelt nog met het vraagstuk. Femke Meindertsma was in eerste instantie benieuwd naar wat de andere partijen ervan vonden. Marije van der Staal van S!N was eenzelfde mening bedaan. S!N is op zoek naar de juiste balans tussen de vrijheid van mensen en het respect naar elkaar. Omdat de meningen verdeeld waren zei Van der Staal uiteindelijk dat haar partij eerst even blijft stilstaan, geen stap voor- of achteruit.

Na de raadsdiscussie gaf wethouder Braaksma aan dat de gemeenteraad zelf maar met een motie moet komen als er wel of geen volledige koopzondag moet komen. Het gemeentebestuur komt in elk geval niet met een voorstel. Het huidige college heeft geen koopzondag-standpunt opgenomen in hun coalitie-akkoord.

