Jisse Kuipers (13) wint Koninklijk Concertgebouw Concours

regionaal ma 24 juni 2024, 9.58

HURDEGARYP - De dertienjarige Jisse Kuipers uit Hurdegaryp heeft zondag het Koninklijk Concertgebouw Concours gewonnen. Kuipers speelde op zijn trombone. Hij won 1000 euro ten behoeve van de muzikale ontwikkeling.

Jisse Kuipers mag bovendien optreden tijdens het Grachtenfestival eind augustus in Amsterdam. Jisse deed voor de 3e keer mee in de finale van dit jaarlijkse concours.

Erg blij met prijs

Jisse had niet verwacht dat hij zou winnen en is erg blij met zijn prijs. Later wil Jisse graag in een goed orkest spelen en veel optreden. Vorig jaar won Jisse de 1e prijs van het Prinses Christina Concours.

Kuipers moest het zondag opnemen tegen zes jonge musici op het podium van de Kleine Zaal. Eerder had hij zich zelf gekwalificeerd via een videovoorronde via YouTube.

Het Koninklijk Concertgebouw Concours bestaat dit jaar twaalf jaar en wordt sinds 2009 elk jaar georganiseerd door Het Concertgebouw voor jonge talenten in de leeftijd van 9 tot en met 14 jaar.

De finale was op zondag 23 juni om 14.00 uur in de Kleine Zaal van Het Concertgebouw. De jury bestond uit bekende musici: dirigent Vincent de Kort, Marco de Souza, directeur Leerorkest & Muziekcentrum Zuidoost, zangeres Izaline Calister, meesterpianist Thomas Beijer, violist Julia Philippens van Fuse en saxofonist Mete Erker.

