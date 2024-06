Jisse Kuipers uit Hurdegaryp (13) in finale Koninklijk Concertgebouw Concours

regionaal ma 17 juni 2024, 16.37

HURDEGARYP - Dit jaar strijdt de dertienjarige Jisse Kuipers uit Hurdegaryp samen met vijf andere jonge talenten (9 tot 14 jaar) om de eer in het Koninklijk Concertgebouw Concours. De trombonist heeft na een selectie uit meer dan 200 inzendingen in de digitale voorronde ook de halve finale in Het Concertgebouw doorstaan.

Op zondag 23 juni zal Kuipers in de finale optreden in de Kleine Zaal van Het Concertgebouw voor een jury met onder anderen dirigent Vincent de Kort, meesterpianist Thomas Beijer en violist Julia Philippens. De presentatie is in handen van Floris Kortie.

Concertgebouw Concours

Het Koninklijk Concertgebouw Concours bestaat dit jaar twaalf jaar en wordt sinds 2009 elk jaar georganiseerd door Het Concertgebouw voor jonge talenten in de leeftijd van 9 tot en met 14 jaar.

Eerdere winnaars waren onder anderen fluitist Lucie Horsch (2009), dit jaar ook winnaar van de Nederlandse Muziekprijs, pianist Aidan Mikdad (2013), fluitist Christiaan Blom (2019) en pianist Liam Nassereddine (2023).

De winnaar krijgt optredens tijdens een lunchconcert in de Kleine Zaal en bij het Grachtenfestival. Daarnaast ontvangt de winnaar een geldbedrag van duizend euro ten behoeve van zijn of haar muzikale ontwikkeling.

Digitale voorronde

De editie van 2024 heeft opvallend veel deelnemers, maar liefst 205 digitale inzendingen. De deelname wordt bewust laagdrempelig gehouden: elke muziekstijl is welkom en de deelnemers van 9 tot 14 jaar kunnen via een YouTube video hun inzending doen. Voor alle deelnemers wordt een speciale workshopdag georganiseerd. De finalisten krijgen in Het Concertgebouw een speciale masterclass om zich voor te bereiden op de finale.

Finale

De finale is op zondag 23 juni om 14.00 uur in de Kleine Zaal van Het Concertgebouw. Daar is ook is de jury aanwezig met bekende musici: dirigent Vincent de Kort, Marco de Souza, directeur Leerorkest & Muziekcentrum Zuidoost, zangeres Izaline Calister, meesterpianist Thomas Beijer, violist Julia Philippens van Fuse en saxofonist Mete Erker.

Jisse Kuipers

Na optredens van zijn zus met haar brassband raakte Jisse gefascineerd door de trombone. Jisse Kuipers begon daarna met trombonespelen toen hij 7½ jaar oud was bij brassband De Bazuin in Oentsjerk.

Sinds twee jaar heeft hij tromboneles van Quirijn van den Bijlaard. Hij geniet van alle aspecten van het trombonespelen. Inmiddels is er voor hem niets mooiers op de wereld: "Er is geen enkel ander instrument dat zo mooi klinkt! Je kunt er mee schuiven en scheuren. Maar je kunt er ook heel subtiel en gevoelig mee spelen. Mozart heeft gezegd dat de trombone het dichtst bij de menselijke stem staat.' Zijn droom is nog eens samen te spelen met Jörgen van Rijen. Volgens Jisse is dat de 'beste (solo)trombonist van de wereld en van het Concertgebouworkest!"

De finalisten van het Koninklijk Concertgebouw Concours 2024 zijn:

Amy Nassereddine (saxofoon)

Jisse Kuipers (trombone)

Raelene Pramana (viool)

Yuewen Yin (piano)

Maya Zuzarte (blokfluit)

Katja Naegele (viool)

Het concours wordt al 16 jaar mogelijk gemaakt door de Van den Broek Foundation en het Het Concertgebouw Fonds.