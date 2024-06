Korfbalvereniging krijgt gelijk over hoge huurtarieven

do 13 juni 2024, 10.31 uur

DOKKUM - De jarenlange strijd van korfbalvereniging De Granaet uit Dokkum tegen de oneerlijk hoge huurtarieven voor sporthal Tolhuispark heeft vruchten afgeworpen. Het college van B&W van Noardeast-Fryslân heeft toegezegd de tarieven voor de korfbalclub gelijk te trekken met andere binnensportaccommodaties in de gemeente.

Particuliere beheerder

De Granaet betaalde tot nu toe gemiddeld bijna 50% meer huur dan andere sportverenigingen. De reden hiervoor is dat de particuliere beheerorganisatie Optisport zelf de huurtarieven voor Tolhuispark mag bepalen. De hogere tarieven kostten De Granaet jaarlijks duizenden euro's extra.

Tarieven worden gelijkgetrokken

Hoewel de gemeente in 2021 de huurtarieven voor de meeste sporthallen harmoniseerde, werd Tolhuispark destijds hiervan uitgezonderd. Maar in een brief aan de raad geeft het college nu toe dat de ongelijke situatie "scheef" is en dat er iets aan moet worden gedaan.

Nieuwe tarieven

Met ingang van 1 september 2024 zal Optisport de nieuwe, lagere tarieven moeten gaan hanteren voor De Granaet. De gemeente is juridisch niet verplicht dit op te leggen, maar gaat een overeenkomst voorbereiden om de tarieven gelijk te trekken. Dit heeft wel financiële consequenties.

Geen volledige compensatie

Een compensatie voor de vereniging over de periode april 2022 tot nu wordt niet gegeven, omdat dit een precedent zou scheppen. Wel onderzoekt de gemeente een gedeeltelijke tegemoetkoming voor gebruikers van Tolhuispark in die periode.

Gewenst resultaat voor De Granaet

De actie van De Granaet, dat zich uit frustratie ook tot de gemeenteraad wendde, heeft dus het gewenste resultaat opgeleverd. Na jaren strijd lijkt een einde te komen aan de ongelijke huursituatie voor de korfbalclub.