Bestuurder bestelbus rijdt verkeersregelaar aan

wo 5 juni 2024, 16.10 uur

LEEUWARDEN - Op 7 september vorig jaar werd bij wegwerkzaamheden op de Folgersterleane bij Drachtstercompagnie een vrouwelijke verkeersregelaar aangereden door de bestuurder van een bestelbus. De bestuurder was om een rij wachtende auto's heen gereden.

Om een rij wachtende auto's gereden

Woensdag op de zitting van de politierechter zei de chauffeur, een 37-jarige inwoner van Dordrecht, dat hij in eerste instantie "tot op het laatste moment" niet in de gaten had dat hij te maken had met een verkeersregelaar. Die uitspraak kon de rechter maar moeilijk rijmen met het gegeven dat de man om een rij wachtende auto's heen was gereden.

Werklieden plaatsten jerrycans op de weg

Er was hem tot drie keer toe duidelijk gemaakt dat hij moest wachten. Eerst had hij al een stopteken gekregen van de verkeersregelaar, vervolgens had hij te horen gekregen dat hij moest wachten. Toen duidelijk werd dat hij toch van plan was door te rijden, hadden de werklieden twee jerrycans op de weg geplaatst om hem tegen te houden.

Door de achterkant van de bus aangereden

Hij was door de berm met een wijde bocht om de jerrycans heen gereden. Bij die manoeuvre werd de verkeersregelaar door de achterkant van de bus geraakt. De vrouw viel op het asfalt. Ook dat had de Dordrechtenaar naar eigen zeggen niet meegekregen. "Anders was ik honderd procent gestopt".

"Best wel een beetje prinsjesgedrag"

Hij dacht dat de vrouw een klap tegen de bus gaf. Hij vond eigenlijk dat de verkeersregelaar hem had moeten begeleiden toen hij eenmaal om de rij wachtende auto's was gereden. De bus terug de rij in sturen was op dat moment in zijn ogen onmogelijk. "Dat is best wel een beetje prinsjesgedrag toch? Soms moet je gewoon doen wat van je gevraagd wordt", merkte de rechter gepikeerd op.

Ongeduldig

Bij de politie had de man verklaard dat hij ongeduldig was. Hij had ook gesuggereerd dat de vrouw de gevolgen had aangedikt. Ze had pijn in de nek, heup en rug aan de aanrijding overgehouden. Later bleek dat ze ook nog een scheurtje in het borstbeen had. Haar lezing van het gebeurde werd bevestigd door twee getuigen, waaronder een van de werklieden.

Benauwdheidsklachten

Ook daar zette de verdachte vraagtekens bij. Volgens hem stonden de werklui aan de andere kant van de bus en konden ze onmogelijk zien dat de vrouw werd aangereden. De vrouw kampt nog steeds met benauwdheidsklachten, psychisch heeft ze tijdens haar werk nog steeds last van wat haar is overkomen.

"Dit is een soort van wegpiraat"

De officier van justitie sprak van "hufterig rijgedrag". De man heeft eerder boetes gekregen voor te hard rijden en rijden onder invloed. "Dit is een soort van wegpiraat", merkte de officier op. "U hebt enorme risico's genomen", vulde de rechter aan. Overeenkomstig de eis werd de Dordrechtenaar veroordeeld tot een werkstraf van 40 uur en een voorwaardelijke rijontzegging van drie maanden.

Hij moet aan de verkeersregelaar 1000 euro smartengeld betalen.