Verkeersregelaar aangereden door haastige automobilist

do 07 september 2023 18.46 uur

ROTTEVALLE - Een verkeersregelaar is donderdag van de weg gereden onder Rottevalle. De automobilist die de vrouw aanreed, is doorgereden.

Op de kruising van de Folgeralaan met de Boppeste in Rottevalle was de verkeersregelaar omstreeks 17.45 uur druk in de weer om het verkeer in goede banen te leiden. Er worden daar werkzaamheden verricht voor een nieuw fietspad.

De constructie van het pad, dat een verbinding vormt tussen Drachten en Drachtstercompagnie, dwingt fietsers om tijdelijk gebruik te maken van de rijbaan waar ook auto's rijden.

Het was tijdens deze momenten dat de verkeersregelaar werd geconfronteerd met een ongeduldige automobilist. Zonder te wachten, besloot de bestuurder verder te rijden, waarbij hij de vrouw aanreed. In plaats van te stoppen, koos de automobilist voor het hazenpad.

Al snel arriveerden een ambulance en de politie ter plaatse om de nodige hulp te bieden. Tot opluchting van allen, bleek de vrouw ongedeerd, ze was hevig geschrokken. Ze heeft ter plaatse meteen aangifte gedaan bij de politie. De politie heeft de zaak in onderzoek.