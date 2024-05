Noorderlicht beter 'te zien' dan ooit door sterke zonnestorm

za 11 mei 2024, 10.38 uur

HEMRIK - Op veel plaatsen in Nederland was vrijdagavond en vannacht het noorderlicht te zien. De foto bij de nieuwsbericht is gemaakt in de Hemrik door Douwe.

Het natuurverschijnsel was deze keer zelfs met het blote oog 'lichtjes' waar te nemen. Meestal heb je een fotocamera nodig om het goed vast te leggen maar deze avond had je al prachtig mooie foto's met een mobiele telefoon. In het fotonieuws foto's van Patrick Jaeggi. Hij maakte ze bij Smalle Ee met de Samsung Galaxy S22 Ultra.

Ook komende avond en nacht lijkt het erop dat het noorderlicht weer te zien is. De oorzaak is de sterkste zonnestorm in ruim twintig jaar, die waarschijnlijk het gehele weekend aanhoudt.

Een zonnestorm is een uitbarsting van elektrisch geladen deeltjes van de zon. Klik hier voor meer informatie over het noorderlicht.

FOTONIEUWS