Noorderlicht zien? Zo doe je dat

zo 25 februari 2024, 9.00 uur

BURGUM - De lichtshow van het Noorderlicht is misschien wel het mooiste wat er te zien is in de natuur. Het fenoneem was in het afgelopen jaar ook (fotografisch) te bewonderen op de zeedijk in Friesland.

Jan Jelle en fotograaf Maurice reisden deze week naar Noorwegen om het fenomeen van de aurora borealis te ontdekken. Bekijk de video hierboven.