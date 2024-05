Huis van de maand: Eendrachtsweg 10 in Garyp

do 2 mei 2024, 17.55 uur

GARYP - Ben je op zoek naar een karakteristieke woning waar je je eigen stempel op kunt drukken? Dan is Eendrachtsweg 10 in Garyp misschien wel jouw nieuwe thuis! Deze woning, gebouwd in 1935, straalt nostalgie uit en wacht op een nieuwe eigenaar die haar volledig tot bloei laat komen.

Dit huis, gelegen op een royaal perceel van 396m2, bevindt zich in de nabijheid van de rand van het dorp Garyp en beschikt over een ruime buitenruimte. De woning is aan de achterkant uitgebreid en het dak is ongeveer 5 jaar geleden vernieuwd.

Met drie (slaap)kamers op de eerste verdieping is er volop ruimte, ideaal voor liefhebbers van een ruime woning. Het huis heeft een rijke geschiedenis en authentiek karakter, maar heeft een grondige opknapbeurt nodig. Dit biedt een uitgelezen mogelijkheid om het huis volledig naar eigen inzicht en smaak te renoveren.

Met de handige oprit aan de zijkant van het perceel, is parkeren op eigen terrein een fluitje van een cent. De vrijstaande houten garage/berging maakt het plaatje compleet.

De indeling van de woning is als volgt:

Begane grond:

Entree via de voordeur aan de zijkant van de woning; hal met meterkast, kelderkast en trapkast, lichte woonkamer van 16m2 aan de voorzijde van de woning; eetkamer van 14m2 voorzien van een basic keuken met geiser; aanbouw met hal voorzien van achterdeur; losse toiletruimte, badkamer met wastafel en douche; bijkeuken met ruimte voor het witgoed en met een toegangsdeur naar de tuin.

Eerste verdieping:

Overloop met toegang tot de omliggende (slaap)kamers van 10m2 met wastafel, 6m2 en 4m2. Buitenom:

Het perceel is efficiënt ingedeeld. Aan de achterzijde van de diepe tuin is een houten schuur aangelegd met een oprit naar de zijkant van het perceel om de weg te bereiken en uw auto op eigen terrein te parkeren.

Het dorp Garyp: Garyp bevindt zich nabij Burgum en ligt strategisch aan de Waldwei tussen Drachten en Leeuwarden. Ook de Centrale As richting Dokkum bereik je binnen enkele autominuten.

Het dorp telt ongeveer 1.900 inwoners. Qua voorzieningen is Garyp goed uitgerust, met onder meer diverse winkels, een school (om de hoek!), uitgebreide sportfaciliteiten, kinderopvang, een huisartsenpraktijk en een apotheek. Daarnaast heeft Garyp een levendige gemeenschap met een actief verenigingsleven.

Ben jij klaar voor de uitdaging?

Grijp de kans om deze kluswoning om te toveren tot jouw nieuwe thuis. Neem vandaag nog contact met de Flexibele Makelaars op voor een bezichtiging en ontdek de potentie die schuilgaat achter de gevel van de Eendrachtsweg 10 in Garyp.

Jouw avontuur begint hier! Klik hier voor meer informatie over deze woning.