Eerste editie Freecity groot succes

ma 6 mei 2024, 0.35 uur

DRACHTEN - In het Thalenpark in Drachten was op Bevrijdingsdag de eerste editie van Freecity. Nadat het al twee dagen feest was tijden Koningsdag met Kingcity, was het ook zondag weer een groot succes. De vele bezoekers konden genieten van optredens van onder andere Gaatze Bosma, Tukker FM en de Doelleazen.

Jong en oud genoot van het lekkere weer onder genot van een hapje en een drankje. De kinderen konden zich laten schminken. De organisatie van zowel Freecity als Kingcity was in handen van Kafee 8, Champino, Njoy en De Skihut.

FOTONIEUWS