Nog geen spoor van vliegenier in oorlogswrak

Publicatie: vr 22 september 2017 20.30 uur

WARTEN - Er zijn nog geen menselijke resten gevonden in het vliegtuigwrak in Warten. De bommenwerper stortte tijdens de Tweede Wereldoorlog in de Neare Saiter neer na te zijn beschoten door een Duits vliegtuig.

De staartschutter van de Lancaster R5682 overleefde de crash waarschijnlijk niet, maar is ook nooit teruggevonden. De uitvoerende bergingsorganisaties verwachten het lichaam van de Canadees James Cooper dan ook nog in of nabij het toestel aan te treffen. Door de conserverende werking van het veen in de Alde Feanen zou het lichaam 75 jaar na de crash nog goed intact kunnen zijn. Maar dat blijft voorlopig giswerk.



Sinds begin september wordt er door het Aircraft Recovery Team van Leemans Speciaalwerken uit Vriezenveen gewerkt aan het bergen van de neergeschoten Lancaster. Daarbij worden ze bijgestaan door het leger. Een team van 20 man is dagelijks bezig de aardlagen minutieus te verwijderen en te onderzoeken. Tot dusver vond men onder andere een gasfles, een brandblusser, munitie en een geweer. Momenteel is er tot 3 meter onder waterniveau uitgegraven; het vliegtuig ligt mogelijk op 5 meter diepte.



De bergingsoperatie is onderdeel van een bodemsanering van het gebied rond de Neare Saiter. Het noordelijkste puntje van de Alde Feanen was van 1921 tot 1962 in gebruik als gemeentelijke stortplaats van Leeuwarden. Huisvuil, uitwerpselen alsook afval van de vliegbasis Leeuwarden werden naar het eiland gebracht. Deze hebben de grond in het natuurgebied sterk verontreinigd. De totale sanering van het gebied kost 3,3 miljoen euro.



Over 3 weken zal het bergen klaar zijn. Tot die tijd is de bergingslocatie afgesloten voor publiek. It Fryske Gea organiseert in oktober wel een vaarexcursie naar de locatie.