PowNed verslaggevers belaagd tijdens Sunneklaasfeest

wo 06 december 2023 11.57 uur

NES (AMELAND) - De politie doet onderzoek naar een confrontatie tussen twee partijen op Ameland, waarbij mogelijk geweld is gebruikt. Een van deze partijen betreft een aantal journalisten van PowNed, die op het eiland waren om verslag te doen van het Sunneklaasfeest.

De politie kreeg dinsdagavond rond 18.00 uur een melding van een conflictsituatie op het eiland, waarbij meerdere mensen betrokken waren. Toen de politie ter plaatse kwam, hebben zij de groepen uit elkaar gehaald en zijn met de betrokkenen in gesprek gegaan.

Er zijn op dat moment afspraken gemaakt voor het doen van een aangifte. Vervolgens heeft de politie de journalisten naar een andere plek op het eiland gebracht.

Onderzoek

Er is direct een onderzoek gestart door de politie naar hoe het conflict is ontstaan, wat er precies is gebeurd en welke rol de verschillende betrokkenen daarin hebben gespeeld. Uit dat onderzoek moet ook blijken of er sprake is van letsel en/of schade en hoe dat is ontstaan. Er is op dit moment niemand aangehouden. Het onderzoek is nog niet afgerond.

Volgens PowNed weigerden de plaatselijke agenten de kentekens van de Amelanders te noteren en wilden ze aanvankelijk geen aangifte opnemen, zo staat geschreven in De Telegraaf.