Brand in voormalig zwemparadijs Aqua Plaza op Ameland

di 23 april 2024, 18.09 uur

NES (AMELAND) - De brandweer van Ameland moest dinsdag uitrukken voor een brand in het verlaten zwemparadijs Aqua Plaza in Nes. Het vuur was om onbekende redenen ontstaan in het leegstaande pand aan de Molenweg.

De brandweerlieden werden iets voor 17.00 uur gealarmeerd. Bij aankomst zagen ze rook uit het dak komen. Dankzij hun snelle ingrijpen kon het vuur snel worden geblust. Het is nog onduidelijk wat er precies in brand heeft gestaan.

Het voormalige zwembad in Nes staat al lange tijd leeg en is verboden terrein vanwege de gevaarlijke staat van het gebouw en de aanwezigheid van glasscherven. Het terrein is afgesloten met hekken en prikkeldraad.

Het is niet de eerste keer dat er brand uitbreekt in Aqua Plaza. Ook tijdens oudejaarsdag in 2020 was er al een brand in het gebouw.

