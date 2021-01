Brand in voormalig zwemparadijs op Ameland

Publicatie: do 31 december 2020 17.02 uur

NES (AMELAND) - De brandweer van Ameland moest oudejaarsdag uitrukken voor een brand in het voormalig zwemparadijs Aqua Plaza in Nes. De eerste brandweerploeg werd om 16.33 uur gealarmeerd en meerdere voertuigen zijn uiteindelijk ter plaatse gekomen.

Bij aankomst van de eerste brandweerploeg bleek dat er op diverse plaatsen rook uit het pand kwam. Dat was de aanleiding voor het oproepen van meer hulp. De brandweerlieden zijn naar binnengegaan en in één van de baden werd een brandhaard aangetroffen. Deze is inmiddels geblust.