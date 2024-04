Achtkarspelen: gemeente zit in oriëntatie-fase opvang asielzoekers

za 20 april 2024, 21.04 uur

BUITENPOST - De gemeente Achtkarspelen heeft zaterdagavond bevestigd dat zij zich momenteel oriënteert op diverse locaties om asielzoekers op te vangen. De gemeente verstuurde op zaterdagavond een persbericht nadat buurtbewoners in Harkema in protest kwamen tegen de mogelijke komst van asielzoekers aan de Bolster.

"Op dit moment is er nog geen besluit genomen over een locatie of het aantal asielzoekers dat opgevangen gaat worden." zo benadrukt de gemeente Achtkarspelen.

Aanleiding is een motie

De zoektocht naar locaties is een gevolg van de brief van staatssecretaris Van den Burg én de motie van 25 januari jl. van de gemeenteraad. In deze motie roept de gemeenteraad het college op om nogmaals op zoek te gaan en te blijven zoeken naar kleinschalige opvangplekken in de gemeente, zo lang als nodig is om het AZC in Ter Apel te ontlasten.

Achtkarspelen is één van de vier Friese gemeenten die nog geen asielzoekers opvangen. "De gemeenteraad wil zo haar verantwoordelijkheid nemen." aldus de gemeente Achtkarspelen. Door kleinschalige opvang is bovendien een groot asielzoekerscentrum niet nodig.

Kleinschalige opvang

De gemeente benadrukt verder dat het gaat om kleinschalige opvang. Vooral omdat dit beter past bij de omvang van de dorpen. Welke aantallen haalbaar zijn, is afhankelijk van de locatie.

"Wy begripe dat der ûnrêst ûntstean kin by ús ynwenners", zegt burgemeester Oebele Brouwer. "As wy in lokaasje geskikt fine, ynformearje wy earst de ynwenners fan it oanbelangjende doarp." Uiteraard zal het college dan ook de gemeenteraad informeren en meenemen in het proces.