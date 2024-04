Poollicht laat zich korte tijd zien boven Friesland

wo 17 april 2024, 1.15 uur

SMALLE EE - Het poollicht liet zich dinsdagnacht kort even zien boven het Friese landschap. Mensen die rond 00.20 uur naar de lucht keken, zullen waarschijnlijk niks vreemds hebben gezien. Maar met de camera was te zien dat de lucht paars kleurde.

Korte duur

Lang duurde het niet, want slechts 15 minuten later was leek ook met de camera weer een gewone sterrenlucht.

De kans is groot dat dit voorlopig de laatste keer was dat dit natuurverschijnsel (fotografisch) te zien was. Aangezien het steeds later donker wordt daalt ook de kans het te zien.

Altijd al willen weten waarom je nou landen als Noorwegen, Zweden en Finland vaker poollicht ziet? Bekijk dan deze video!