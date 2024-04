Fietspad vol met melk door losgeslagen trailer

za 6 april 2024, 11.56 uur

SURHUIZUM - Op de Uterwei (N358) bij Surhuizum is zaterdagmorgen een trailer van een melkwagen losgeschoten. De trailer is vervolgens gekanteld en op het fietspad langs de weg terechtgekomen. De vrachtwagenchauffeur raakte bij het ongeval niet gewond.

Melk op fietspad

De melk, die in de trailer zat, is voor een deel op het fietspad gelopen. Er kwam ook melk in de naastgelegen sloot terecht. De brandweer is ter plaatse gekomen en heeft dit weten te stoppen door de kraan dicht te draaien.

De trekker die de trailer trok is vlak voor een boom tot stilstand gekomen.

Mobiele kraan

Om te voorkomen dat er teveel melk de sloot in liep kwam er een mobiele kraan ter plaatse. Samen met de brandweer, die met scheppen aan de gang was, werden er dijkjes gegraven.

Weg afgesloten

De weg was tijdelijk in z'n geheel afgesloten voor het verkeer. Een speciale berger moet nu ter plaatse komen om de trailer weer rechtop te krijgen. Hoe lang dit precies gaat duren is niet bekend.

