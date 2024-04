Inbreker (30) aangehouden in paardentrailer

vr 5 april 2024, 14.50 uur

APPELSCHA - Een 30-jarige inbreker is vrijdagochtend door de politie aangehouden in een paardentrailer aan de Vaart Zuidzijde in Appelscha. Even daarvoor werd hij met een andere inbreker betrapt.

Beide inbrekers, afkomstig uit Hoogeveen, sloegen vervolgens op de vlucht. Eén van de twee inbrekers vluchtte met een gestolen Ford Transit met het kenteken V-713-KV.

Bij de politie was om 8.50 uur een melding binnen gekomen van de inbraak in een woning en inbraak in de bestelbus. Agenten kwam vervolgens met meerdere voertuigen ter plaatse. Ook een politiehelikopter vloog lange tijd boven Appelscha.

Dankzij een tip van een buurtbewoner werd de inbreker uiteindelijk door de agenten gevonden in een paardentrailer. Hij is direct aangehouden.

Het gestolen voertuig werd later gesignaleerd in de buurt van Emmen. De tweede inbreker, een 27-jarige man uit Hoogeveen werd in zijn woonplaats aangehouden.

De politie heeft bij een woning aan de Vaart Zuidzijde onderzoek gedaan. Een auto met exportplaten is voor onderzoek in beslag genomen. Vermoedelijk is dit de auto waarmee de inbrekers zijn gekomen. Ze hebben dit voertuig vermoedelijk achter moeten laten.

Voor zover op dit moment bekend is er bij de woninginbraak niets buitgemaakt. De politie is nog wel op zoek naar de gestolen bestelbus.

De gestolen bestelbus werd later op de middag gevonden in het bos bij Hoogeveen.

