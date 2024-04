Kollum krijgt High-Care hospice voor drie cliënten

vr 5 april 2024, 11.02 uur

KOLLUM - Bij de woonzorglocatie Meckama State in Kollum opent Noorderbreedte eind 2024 een High-Care hospice. Bij het nieuwe hospice wordt 24 uur per dag professionele palliatieve zorg geboden aan drie cliënten en hun naasten.

Met deze uitbreiding kunnen bewoners uit heel Noordoost Friesland voortaan ook voor hospicezorg in hun eigen buurt terecht. Noorderbreedte vult hiermee een behoefte in aan meer hospicezorg in Friesland, zoals voortkomt uit onderzoek van het ROS Friesland. Voor Noorderbreedte is dit het tweede hospice, de zorgorganisatie biedt bij Molenaar Klein Hospice in Harlingen vier plekken High-Care hospicezorg.

Uit onderzoek van het ROS Friesland (Regionale Ondersteuningsstructuur Friesland) in opdracht van de netwerken Palliatieve zorg Fryslân (NZPF) in mei 2023 komt naar voren dat er behoefte is aan meer hospicebedden in Friesland en zeker in regio Noordoost Friesland.

"Cliënten voor hospicezorg gaan nu vanuit Noordoost Friesland zelfs naar Drachten of Heerenveen, dat is ver en niet wenselijk. Doordat er bij Meckama State ruimte beschikbaar is gekomen, willen wij -als zorgorganisatie gespecialiseerd in complexe zorg- hier hospicezorg gaan bieden. Met de komst van een High-Care hospice bij Meckama State in Kollum, vult Noorderbreedte een behoefte in de regio." aldus regiomanager Bert Renkema.



Drie High-Care hospiceplekken

Noorderbreedte is gestart met de voorbereidende werkzaamheden voor het realiseren van een High-Care hospice met eigen ingang op de begane grond van Meckama State. Er worden drie appartementen en een gezamenlijke huiskamer gerealiseerd voor cliënten die hospicezorg nodig hebben. Deze zijn bedoeld voor mensen die niet bij Meckama State wonen, in devpalliatief terminale fase van hun leven zijn en in een hospice hun leven willen afronden.

De komst van een hospice bij Meckama State in Kollum biedt bewoners van Noordoost Friesland straks hospicezorg in de buurt. Bij High-Care hospicezorg wordt 24 uur per dag professionele zorg geboden aangevuld met vrijwilligers. Met het openen van een hospice bij Meckama State later dit jaar, breidt zorgorganisatie Noorderbreedte het aantal hospicebedden uit naar zeven; naast de vier plaatsen in Harlingen bij Molenaar Klein Hospice komen er nu nog drie plaatsen in Noordoost Friesland bij Meckama State in Kollum.