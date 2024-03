Vlammen slaan uit schoorsteen bij woning in Drachten

do 28 maart 2024, 23.55 uur

DRACHTEN - Een oplettende buurman ontdekte donderdagavond een schoorsteenbrand bij een woning in Drachten. In eerste instantie kwamen er wat vonken uit de schoorsteen, maar niet veel later waren er ook vlammen te zien. De brandweer van Drachten kwam ter plaatse bij de woning aan de Houtlaan.

Geblust van boven

Met de hoogwerker gingen twee brandweerlieden naar boven. Daar hebben zij met behulp van een poederblusser de vlammen weten te doven. Vervolgens zijn ze de woning in gegaan om bij de houtkachel te kijken.

Deur buren geforceerd

Uit voorzorg werd er bij de buren aangeklopt om hen uit de woning te halen. Omdat er niemand reageerde werd voor de zekerheid de deur geforceerd om te kijken of er niemand in de woning aanwezig was. Dit bleek niet het geval te zijn.

